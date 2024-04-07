Події

11:36 07.04.2024

Росіяни обстріляли Гуляйполе, загинули 3 людини, ще одна поранена

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Росіяни обстріляли Гуляйполе, загинули 3 людини, ще одна поранена

Російські окупанти обстріляли з РСЗВ "Град" Гуляйполе Запорізької області, внаслідок чого загинули троє людей, ще одна - дістала поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни обстріляли з "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області та вбили трьох цивільних людей. Двоє чоловіків і жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд. Ще один чоловік поранений - його доправили в лікарню", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

 

Теги: #обстріли #запорізька_область

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