Росіяни обстріляли Гуляйполе, загинули 3 людини, ще одна поранена

Російські окупанти обстріляли з РСЗВ "Град" Гуляйполе Запорізької області, внаслідок чого загинули троє людей, ще одна - дістала поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни обстріляли з "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області та вбили трьох цивільних людей. Двоє чоловіків і жінка загинули під завалами власного будинку, в який влучив російський снаряд. Ще один чоловік поранений - його доправили в лікарню", - написав він у телеграм-каналі в неділю.