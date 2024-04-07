Події

11:30 07.04.2024

За добу на Харківщині 2 мирних жителі загинули внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

1 хв читати
За добу на Харківщині 2 мирних жителі загинули внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

Окупанти продовжують атакувати Харківщину, за минулу добу в області загинули двоє мирних жителів, є поранені та руйнування, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, за минулу добу Харків двічі зазнав ворожих обстрілів. Унаслідок денного загинув 49-річний чоловік, ще 4 постраждали. 47-річний чоловік і дві жінки (66 і 22 років) дістали вибухових травм, у 10-річної дівчинки було діагностовано гостру реакцію на стрес. Унаслідок нічної атаки дронів у Харкові було пошкоджено 10 приватних будинків, дитячий садок, три п'ятиповерхівки, три автомобілі. 62-річний чоловік дістав осколкових поранень. 64-річній жінці та 87-річному чоловіку надали медичну допомогу на місці.

У ніч на неділю ЗС РФ обстріляли Куп'янськ, загинула мирна жителька.

"У м. Куп'янськ під обстрілом 4-поверховий житловий будинок. Зруйновано два поверхи будинку. Загинула жінка 85 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Двічі ворожих обстрілів зазнала і Борова. У результаті частково зруйновано двоповерхову будівлю "Укрпошти", пошкоджено 10 житлових будинків. Три жінки дістали поранення.

Крім того, ворожих обстрілів зазнали Липці (артобстрілом пошкоджено приміщення магазину), Кутузівка (пошкоджено навчальний заклад), Козача Лопань (артобстрілом пошкоджено приватний будинок) Постраждалих не зафіксовано.

 

Теги: #харківська_область #синєгубов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 07.04.2024
Зловмисники залишили без газу майже 15 тис. споживачів у 9 населених пунктах Харківської області - Міненерго

Зловмисники залишили без газу майже 15 тис. споживачів у 9 населених пунктах Харківської області - Міненерго

08:46 07.04.2024
Три мирні жителі звернулися по медичну допомогу після нічної атаки дронів на Харків

Три мирні жителі звернулися по медичну допомогу після нічної атаки дронів на Харків

12:21 06.04.2024
Зеленський: надзвичайно важливо посилити ППО в Харківській області

Зеленський: надзвичайно важливо посилити ППО в Харківській області

11:11 06.04.2024
У Харківській області за графіком відключено від світла 0,3 млн споживачів, знову можливі обмеження в інших областях

У Харківській області за графіком відключено від світла 0,3 млн споживачів, знову можливі обмеження в інших областях

01:42 06.04.2024
Під Харковом ворожа ракета влучила в магазин

Під Харковом ворожа ракета влучила в магазин

15:58 05.04.2024
Окупанти завдали ударів КАБами по Харківщині, інформації про постраждалих немає - Синєгубов

Окупанти завдали ударів КАБами по Харківщині, інформації про постраждалих немає - Синєгубов

08:56 05.04.2024
За добу на Харківщині один мирний мешканець загинув, двоє госпіталізовані з пораненнями

За добу на Харківщині один мирний мешканець загинув, двоє госпіталізовані з пораненнями

15:46 04.04.2024
Унаслідок ракетного удару по Харківському району загинула одна людина, ще двоє поранені - прокуратура

Унаслідок ракетного удару по Харківському району загинула одна людина, ще двоє поранені - прокуратура

13:57 04.04.2024
Окупанти вдарили по Харківщині, загинув мирний житель - ОВА

Окупанти вдарили по Харківщині, загинув мирний житель - ОВА

22:06 03.04.2024
Унаслідок обстрілу Мерефи в Харківській області поранено жінку, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Унаслідок обстрілу Мерефи в Харківській області поранено жінку, пошкоджено цивільну інфраструктуру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У центрі Харкова є пошкодження житлової інфраструктури внаслідок денного обстрілу - Синєгубов

Росіяни обстріляли Гуляйполе, загинули 3 людини, ще одна поранена

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло 5 осіб, 3 - поранено

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, двоє загиблих, троє постраждалих

ППО знищила 17 ворожих "шахедів", які атакували Україну вночі

ОСТАННЄ

Київська область закупила 600 FPV дронів для 72-ї ОМБ ім. Чорних Запорожців

У березні середньодобова кількість російських втрат в Україні знизилася через зменшення ворожих наступальних операцій - британська розвідка

У центрі Харкова є пошкодження житлової інфраструктури внаслідок денного обстрілу - Синєгубов

У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Чистий приплив в Україну на католицький Великдень і після канікул і становив 20 тис. осіб - Держприкордонслужба

У Дніпропетровській області ППО знищила 1 ворожий БпЛА - голова ОВА

Росіяни обстріляли Гуляйполе, загинули 3 людини, ще одна поранена

За добу окупанти 13 разів обстріляли Донецьку область - голова ОВА

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло 5 осіб, 3 - поранено

Війська РФ за добу завдали 483 удари по восьми населених пунктах Запорізької області, є поранений

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА