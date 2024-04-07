За добу на Харківщині 2 мирних жителі загинули внаслідок ворожих обстрілів - голова ОВА

Окупанти продовжують атакувати Харківщину, за минулу добу в області загинули двоє мирних жителів, є поранені та руйнування, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, за минулу добу Харків двічі зазнав ворожих обстрілів. Унаслідок денного загинув 49-річний чоловік, ще 4 постраждали. 47-річний чоловік і дві жінки (66 і 22 років) дістали вибухових травм, у 10-річної дівчинки було діагностовано гостру реакцію на стрес. Унаслідок нічної атаки дронів у Харкові було пошкоджено 10 приватних будинків, дитячий садок, три п'ятиповерхівки, три автомобілі. 62-річний чоловік дістав осколкових поранень. 64-річній жінці та 87-річному чоловіку надали медичну допомогу на місці.

У ніч на неділю ЗС РФ обстріляли Куп'янськ, загинула мирна жителька.

"У м. Куп'янськ під обстрілом 4-поверховий житловий будинок. Зруйновано два поверхи будинку. Загинула жінка 85 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Двічі ворожих обстрілів зазнала і Борова. У результаті частково зруйновано двоповерхову будівлю "Укрпошти", пошкоджено 10 житлових будинків. Три жінки дістали поранення.

Крім того, ворожих обстрілів зазнали Липці (артобстрілом пошкоджено приміщення магазину), Кутузівка (пошкоджено навчальний заклад), Козача Лопань (артобстрілом пошкоджено приватний будинок) Постраждалих не зафіксовано.