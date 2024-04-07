Події

08:19 07.04.2024

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, двоє загиблих, троє постраждалих

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Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, двоє загиблих, троє постраждалих

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, 2 жертви, троє людей постраждали, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Благодатне, Інженерне, Білозерку, Кізомис, Станіслав, Токарівку, Інгулець, Садове, Михайлівку, Берислав, Шляхове, Ольгівку, Новоберислав і місто Херсон", - написав він у телеграм-каналі.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 - отримали поранення.

Також російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також було зафіксовано влучання в навчальний заклад, магазин, складське приміщення, ангар, господарські будівлі та приватні автомобілі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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