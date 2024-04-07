Росіяни 21 раз обстріляли Сумщину

Російські війська в ніч на неділю здійснили 21 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, загалом зафіксували 79 вибухів, повідомляє ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 79 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Боромлянська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська громади", - йдеться в повідомленні.

Так, по ️Краснопільській ОТГ ворог гатив із мінометів (18 вибухів). Також зафіксовано скидання ВОГ із БПЛА (10 вибухів). У ️Середино-Будській здійснено артилерійські обстріли (4 вибухи) та мінометний обстріл (4 вибухи).

У Боромлянській ворог завдав ракетного удару (1 вибух). У ️Білопільській 4 міни скинули росіяни на її територію. Також був артобстріл (7 вибухів). У ️Свеській здійснено обстріл із РСЗВ (4 вибухи).

У ️Хотинській ОТГ зафіксовано артилерійський обстріл (7 вибухів). У Шалигинській були артилерійські обстріли (10 вибухів). По Юнаківській ворог бив з артилерії (2 вибухи). У Великописарівській стався артилерійський обстріл (8 вибухів).