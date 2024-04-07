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06:32 07.04.2024

Сирський ініціював перевірку за оприлюдненою інформацією агентством "Слідство. Інфо"

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Сирський ініціював перевірку за оприлюдненою інформацією агентством "Слідство. Інфо"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив командувачу Сухопутних військ провести службову перевірку з приводу оприлюдненої інформації виданням "Слідство.Інфо" про спроби вручити повістку їхньому журналістові після викривального розслідування стосовно співробітника спецслужби.

"За матеріалами, опублікованими Громадською організацією "Слідство.Інфо", мною визначено завдання командувача Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку", - написав він у фейсбуці.

За результатами службової перевірки буде ухвалено відповідні рішення, зазначив головком.

Як повідомлялося, Служба безпеки України (СБУ) вивчає інформацію, оприлюднену редакцією "Слідство.Інфо" сьогодні, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі СБУ.

Редакція "Слідство.Інфо" звинуватила співробітників СБУ у використанні Територіального центру комплектування та соцпідтримки для тиску на ЗМІ. У своєму матеріалі вона розповіла про спробу СБУ мобілізувати її журналіста Євгена Шульгата нібито на помсту за його професійну діяльність. Зокрема, йдеться про розслідування щодо майна сім'ї голови департаменту кібербезпеки спецслужби Іллі Вітюка. 

Теги: #україна #перевірка #змі #сирський

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