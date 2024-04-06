Профільний комітет не закінчив розгляд законопроєкту про мобілізацію, продовжить у понеділок-вівторок - нардеп

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки в суботу не завершив розгляд законопроекту про мобілізацію, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Комітет з питань оборони сьогодні НЕ завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію. Продовження підготовки таблиці до другого читання буде в понеділок (може і вівторок) наступного тижня", - написав Железняк у телеграм-каналі.

"Ну і 10 квітня, дуже ймовірно, вже буде в залі Ради початок розгляду. А 11-го фінальне голосування", - припустив Железняк.

"Ще раз нагадаю, що в залі кожна правка може бути врахована або відхилена. Тому остаточна версія буде саме після розгляду Парламентом і голосування в цілому", - додав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.