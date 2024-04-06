В Україну прибула нова партія військової допомоги з Литви - бронемашини M577

В Україну 5 квітня прибула нова партія військової допомоги з Литви - бронемашини M577, повідомило Міністерство національної оборони Литви.

"Учора ввечері в Україну прибула нова партія литовської військової допомоги: ми передали бронемашини M577", - йдеться в офіційному акаунті Міністерства національної оборони Литовської Республіки в соціальній мережі Х у суботу.

"Безперервна підтримка України є нашою стратегічною метою. Озброєння і техніка, які ми і наші союзники надаємо, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за незалежність і безпеку Європи в цілому. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки необхідно", - заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляється на сайті Міноборони країни.

Повідомляється також, що Литва на початку березня поставила в Україну 155-міліметрові боєприпаси і оголосила про намір внести 35 млн євро в рамках Чеської ініціативи зі збору коштів, придбання та передачі Україні боєприпасів.

Військова допомога, надана Литвою, містить широкий спектр зброї, боєприпасів, безпілотних літальних апаратів, навчання військ, ремонт важкої техніки та всю іншу допомогу, що надається відповідно до потреб України.

Згідно з повідомленням на сайті Міноборони, "Литва вже розробила довгостроковий план підтримки України, що передбачає виділення 200 млн євро військової допомоги на нові закупівлі на період 2024-2026 років. Із початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 605 млн євро".