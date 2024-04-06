Зеленський: Україні мало однієї Туреччини як посередника. Найкращий формат - Саміт миру

Україні мало однієї Туреччини як посередника у відносинах із Росією, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю, показаному в суботу в ефірі єдиного телемарафону.

"Вони (Туреччина - ІФ-У) бажають бути посередниками. І президент Ердоган знає: я йому вдячний за все. Але він має знати: нам мало однієї Туреччини як посередника. Для нас формат Саміту миру - найкращий", - сказав він.

"За всієї поваги до могутності турецьких партнерів - вони для нас чимало зробили... Але в них є і міцні відносини з Росією. У них є і свої інтереси, інші - економічні. І тому я вважаю, що Туреччини буде мало", - зазначив Зеленський.

Безумовно, сказав він, "вони будуть серед лідерів країн, які можуть виконувати посередницьку місію, але не все просто в посередництві, тому що Мінськ також був із посередницькою місією, хочу нагадати. Результату там не було".

"Формат, який сьогодні ми плануємо за Формулою - формат саміту, - він дуже складний, тому що потрібно зібрати стільки країн. У всіх є свої інтереси, історичні відносини, сучасні з Росією, економічні - з нами, з Росією, з Європою - різні. Однак зібрати їх усіх, знайти формат, як ми йдемо далі, погодитися з ним... Ось така кількість країн, я вважаю, зможе спробувати хоча б примусити Росію до справедливого миру", - сказав також Зеленський.