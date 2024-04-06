Події

16:34 06.04.2024

Росіяни вдарили ракетою по об'єкту комунального господарства в Одеському районі, загинула людина

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Російські військові в суботу вдарили ракетою по об'єкту комунального господарства в Одеському районі, загинув цивільний співробітник, повідомили Сили оборони півдня.

"Ворог продовжує точкові балістичні удари по півдню України. Після обіду направив ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одеському району. Вдарив по об'єкту комунального господарства, пошкоджено обладнання, адмінбудівлю. Загинув цивільний співробітник", - повідомляють у телеграм-каналі Сил оборони півдня в суботу.

Наслідки удару уточнюються, над їх усуненням працюють профільні фахівці.

Теги: #ракета #одеська_область

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