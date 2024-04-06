Події

11:11 06.04.2024

У Харківській області за графіком відключено від світла 0,3 млн споживачів, знову можливі обмеження в інших областях

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У Харківській області за графіком відключено від світла 0,3 млн споживачів, знову можливі обмеження в інших областях

У Харківській області через мережеві обмеження знеструмлено 300 тис. абонентів згідно з графіками погодинних відключень, загалом дефіциту електроенергії в енергосистемі немає, повідомило Міністерство енергетики.

Водночас у своєму щоденному оновленні в телеграм-каналі в суботу Міненерго попереджає, що мережеві обмеження, які застосовувалися в низці областей два вечори поспіль унаслідок масованих атак РФ на енергосистему, можливі й сьогодні.

У суботу планується імпорт електроенергії в обсязі 2681 МВт-год, що у 2,5 раза менше від учорашнього показника. Експорту немає вже кілька днів.

Міненерго додало, що в п'ятницю здійснювалося аварійне постачання електроенергії до Польщі за запитом її оператора системи передачі сумарним обсягом 2200 МВт-год.

Унаслідок атак РФ із ранку суботи короткостроково вимикалося обладнання однієї з високовольтних підстанцій і повітряна лінія в Київській області.

Резервна лінія 330 кВ Запорізької АЕС через російські обстріли залишається знеструмленою з 4 квітня, станція живиться з однієї лінії 750 кВ.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері аварійні відключення застосовувалися для Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Кіровоградської, Запорізької областей. Перед цим у четвер увечері такі обмеження застосовувалися в цих областях плюс Донецька.

Теги: #харківська_область #відключення

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