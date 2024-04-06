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08:57 06.04.2024

Кількість постраждалих унаслідок нічного удару по Харкову зросла до 11 людей

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Кількість постраждалих унаслідок нічного удару по Харкову зросла до 11 людей

За уточненими даними, унаслідок ракетних ударів, завданих ЗС РФ по Шевченківському району Харкова вночі, з 00:20 до 00:43, 6 осіб загинуло, 11 було поранено, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок серії обстрілів С-300 було пошкоджено 9 житлових будинків, адміністративну будівлю, дитсадок, кафе, автомийку СТО, приміщення магазину АЗС, будівлі гуртожитків, легкові та вантажні автомобілі. Повторні обстріли о 01:02. Загалом поранено 11 осіб. 6 людей загинули", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні внаслідок денного ворожого обстрілу Харкова КАБ виникла пожежа (горіли конструктивні елементи будівлі), було пошкоджено фасади будівель. Постраждалих не зафіксовано.

Крім того, напередодні внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ Пісків-Радьківських сталося загоряння на території недіючого сільгосппідприємства. У Вовчанську внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено приміщення магазину та автомобіль. У Куп'янську зафіксовано влучання FPV-дроном по території (пошкоджено автомобіль). У Руській Лозовій унаслідок ворожих авіаударів КАБами пошкоджено приватний будинок. Момотове зазнало ворожих обстрілів двічі (перший удар стався поблизу недіючих будівель приватного агрокомплексу), після другого - зафіксовано влучення С-300 у ферму, яка не працює. У Вовчанську внаслідок артобстрілу пошкоджено будівлю магазину та автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила.

Теги: #харків #обстріли

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