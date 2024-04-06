У Харкові в результаті нічного удару по Шевченківському району шестеро загиблих і десятеро поранених

У Харкові внаслідок нічного удару по Шевченківському району 6 загиблих і 10 поранених, повідомив міський голова Ігор Терехов у суботу вранці.

"У результаті нічного удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок маємо 6 загиблих і 10 поранених", - написав він у телеграм-каналі.

"Приліт" шахедів припав на житлову забудову - пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низку адміністративних будівель, магазин, АЗС, СТО та авто. Цей удар по мирних жителях Харкова вкотре доводить, що росія - держава-терорист", - додав Терехов.

Раніше повідомлялося про двох загиблих і сімох поранених через ракетний удар РФ по Харкову.