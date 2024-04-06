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04:15 06.04.2024

Окупанти за минулий день 57 разів обстріляли дев'ять громад Сумської області

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Окупанти за минулий день 57 разів обстріляли дев'ять громад Сумської області

 Російські окупанти за минулий день 57 разів обстріляли дев'ять громад Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21.00 п'ятниці.

"Протягом дня росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 253 вибухи. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середина-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська громади", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі.

Найбільшу кількість обстрілів було скоєно в Краснопільській громаді: ворог гатив із мінометів (27 вибухів) і артилерії (17 вибухів), гранатометів (12 вибухів), із БПЛА були скидання ВОГ (2 вибухи). А також у Середино-Будській громаді росіяни вдарили з артилерії (26 вибухів) і мінометів (13 вибухів), завдано ударів FPV дроном камікадзе (12 вибухів).
Крім того, у Зноб-Новгородській громаді зафіксовано обстріли з РСЗВ і міномета (40 вибухів). У Великописарівській громаді здійснено обстріл FPV дроном камікадзе (2 вибухи), мінометні та артобстріли (36 вибухів).

У Новослобідській громаді зафіксовано обстріли з РСЗВ та артилерії (21 вибух) і міномета (4 вибухи).
 

Теги: #україна #обстріл #сумська_область

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