Події

03:35 06.04.2024

Унаслідок нічного ворожого удару по Харкову 2 мирні жителі загинули, семеро поранені - Синєгубов

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Унаслідок нічного ворожого удару по Харкову 2 мирні жителі загинули, семеро поранені - Синєгубов

Унаслідок удару, завданого ЗС РФ у ніч на суботу по Харкову, є двоє загиблих і постраждалих серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.


"Кількість загиблих збільшилася до двох. Обидва - цивільні чоловіки, дані встановлюються", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Раніше Синєгубов повідомив: "У Шевченківському районі Харкова внаслідок удару окупантів загинув один цивільний чоловік. Дані встановлюються. Щонайменше семеро людей отримали поранення".
 

Теги: #україна #харків #обстріл

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