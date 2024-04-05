Тактична авіація РФ увечері випустила на Одесу керовану авіаракету, її знищила українська ППО, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у п'ятницю ввечері.

"Ворог атакував Одесу. З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, направив керовану авіаційну ракету по Одесі. Наші сили ППО ракету знищили", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

За даними Одеської ОВА, вибуховою хвилею і падінням уламків пошкоджено скління торгових об'єктів у прибережній зоні.

Попередньо - без постраждалих.

