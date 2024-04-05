Події

23:16 05.04.2024

Тактична авіація РФ увечері випустила на Одесу керовану авіаракету

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Тактична авіація РФ увечері випустила на Одесу керовану авіаракету

Тактична авіація РФ увечері випустила на Одесу керовану авіаракету, її знищила українська ППО, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у п'ятницю ввечері.

"Ворог атакував Одесу. З літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, направив керовану авіаційну ракету по Одесі. Наші сили ППО ракету знищили", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

За даними Одеської ОВА, вибуховою хвилею і падінням уламків пошкоджено скління торгових об'єктів у прибережній зоні.
Попередньо - без постраждалих.
 

Теги: #україна #одеса #обстріл

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