У Торонто відкрився фестиваль українського кіно

У Торонто (Канада) у четвер, 4 квітня, відкрився фестиваль українського кіно, повідомив генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко.

"Мав за честь звернутися до гостей фестивалю. Зазначив, що фестиваль українського кіно, який проводиться вже другий рік поспіль — нова перлина на культурній мапі Торонто. Український кінематограф вражає своїм талантом, а людські історії, які розповідають відібрані фільми, якнайліпше доносять до канадської аудиторії реалії життя в Україні, яка потерпає від російської агресії", - написав він у фейсбуці.

Ніколенко зазначив, що "фестиваль зберігає Україну на порядку денному Канади, а відповідно — сприяє залученню нової допомоги від наших канадських партнерів".

Фестиваль відкрила стрічка "Звідки куди" ("In the Rearview"), шорт-лист "Оскара 2024", польського режисера Мачека Хамели. Протягом наступних трьох днів канадським глядачам покажуть такі фільми, як "Я працюю на цвинтарі", "Віддана", "Люксембург, Люксембург", "Ля Палісада", "Клондайк", "Валерія виходить заміж", "Ми не згаснемо" та збірку короткометражних анімаційних фільмів.

"На відкритті також були присутні мер Торонто Олівія Чоу, депутати парламенту Канади, представники консульського корпусу, лідери української та польської громад", - додав генеральний консул.

Він зазначив, що частина коштів за квитки піде на гуманітарні потреби України.

"Працюємо, щоб таких яскравих проєктів української культурної дипломатії було більше по всій Канаді", - підсумував Ніколенко.