Кількість загиблих у Запоріжжі збільшилася до 4 людей, понад 20 поранено

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі зросла до чотирьох осіб, понад 20 людей травмовано, повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Наразі всім надається необхідна медична допомога", - написав він у телеграм-каналі.

У Силах оборони півдня повідомили, що серед поранених є співробітник поліції.

"Під час надання допомоги громадянам, що постраждали внаслідок ракетного удару, поранення дістав і співробітник поліції", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Унаслідок ракетних ударів у Запоріжжі зруйновано та пошкоджено багатоповерхові будинки, приватний будинок, адміністративні будівлі підприємств, гуртожиток і заклад торгівлі.

Як повідомлялося раніше, окупанти в п'ятницю, 5 квітня, за дві години завдали п'ятьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Раніше було відомо про трьох загиблих і 19 поранених.