Шмигаль обговорив із президентом Литви продовження співпраці в оборонній сфері

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із президентом Литви Гітанасом Науседою продовження співпраці в оборонній сфері.

"Для України надзвичайно важливою була і залишається всебічна допомога Литви. Зокрема, розраховуємо на продовження плідної співпраці в оборонній сфері. Говорили також про санкції та конфіскацію російських активів, про гуманітарну допомогу, інтеграцію України в ЄС і НАТО", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр також наголосив, що українська Формула миру залишається єдиним комплексним планом відновлення територіальної цілісності України та гарантування безпеки міжнародної спільноти.

"Передав найщиріші побажання від президента України Володимира Зеленського й подякував за надзвичайний рівень підтримки з боку литовського народу", - додав він.