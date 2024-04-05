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11:48 05.04.2024

Литва закупить для України близько 3 тис. FPV-дронів власного виробництва - прем'єр

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Литва закупить для України близько 3 тис. FPV-дронів власного виробництва - прем'єр

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявляє, що Литва закупить для України близько 3 тисяч литовських FPV-безпілотників на EUR2 млн.

"На сьогодні Литва надала Україні понад EUR1 млрд допомоги, половина з якої - це військова допомога", - сказала Шимоніте на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у п'ятницю.

Вона також зазначила, що Литва спрямувала EUR35 млн на закупівлю боєприпасів за чеською ініціативою.

"Ми також домовилися з міністром національної оборони про те, що Литва незабаром закупить приблизно на EUR2 млн через міністерство оборони близько 3 тис. литовських безпілотників FPV, які, сподіваюся, мають прийти на фронт цього року", - заявила глава литовського уряду.

Також, за словами Шимоніте, Литва розпочинає програму реабілітації поранених українських військовослужбовців, а також сприятиме розбудові відповідної інфраструктури у Львові, Житомирі та Дніпрі, на що спрямує із різних джерел близько EUR15 млн.

Теги: #литва #дрони #шимоніте

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