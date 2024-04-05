Події

08:35 05.04.2024

Вночі в небі Дніпропетровщини ППО збила два ворожі "шахеди"

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Вночі в небі Дніпропетровщини ППО збила два ворожі "шахеди"

Українська ППО збила вночі в небі Дніпропетровської області два ворожі "шахеди", повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі окупанти направили на Дніпропетровщину безпілотники. Їх захисники неба знищили. Збили 2 "шахеда" - над Павлоградським і Нікопольським районами", - йдеться в його телеграм-каналі.

За словами Лисака, протягом ночі агресор здійснював обстріли і з артилерії. Так, під ударом була Марганецька громада Нікопольщини. Туди прилетіло з пів десятка снарядів.

Очільник ОВА зазначив, що загиблих і постраждалих немає.

Також зранку агресор двічі вдарив по Нікополю БПЛА. Наслідки уточнюються.

"На решті території області - спокійно. Без обстрілів", - додав Лисак.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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