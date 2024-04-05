Події

07:42 05.04.2024

В Оріхові Запорізької області постраждала людина внаслідок артобстрілів окупантів

1 хв читати
В Оріхові Запорізької області постраждала людина внаслідок артобстрілів окупантів

В Оріхові Запорізької області постраждала одна людина внаслідок артобстрілів окупантів, також ворог за добу завдав 401 удару по 10 містах і селах Запорізької області, є руйнування житлових будинків та інфраструктури, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Одна людина травмована внаслідок ворожих артилерійських обстрілів міста Оріхів. 401 удару по 10 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали протягом доби", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, військовослужбовці Росії здійснили 1 ракетний і 2 авіаційні удари по Широкому і Роботиному.

Також 96 БПЛА атакували Вільнянськ, Біляївку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. А 16 РСЗВ-обстрілів припали на Малу Токмачку і Роботине. 286 артударів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного і Малинівки.

Крім того, надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Разом із тим, сили української ППО ліквідували над Запорізькою областю 7 ворожих безпілотників. Попередньо це були "Shahed 131/136".

 

 

 

 

Теги: #поранені #обстріли #запорізька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:56 05.04.2024
За добу на Харківщині один мирний мешканець загинув, двоє госпіталізовані з пораненнями

За добу на Харківщині один мирний мешканець загинув, двоє госпіталізовані з пораненнями

08:35 05.04.2024
Вночі в небі Дніпропетровщини ППО збила два ворожі "шахеди"

Вночі в небі Дніпропетровщини ППО збила два ворожі "шахеди"

08:24 05.04.2024
Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, десять постраждалих

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, десять постраждалих

07:11 05.04.2024
Росіяни 15 разів обстріляли Сумщину

Росіяни 15 разів обстріляли Сумщину

09:36 04.04.2024
Армія РФ за минулу добу 7 разів обстріляла Миколаївський район з артилерії, атакувала безпілотником, без жертв - ОВА

Армія РФ за минулу добу 7 разів обстріляла Миколаївський район з артилерії, атакувала безпілотником, без жертв - ОВА

09:30 04.04.2024
Окупанти 10 разів обстріляли прикордонні села Чернігівщини та Сумщини за добу, загинув мирний житель - ОК "Північ"

Окупанти 10 разів обстріляли прикордонні села Чернігівщини та Сумщини за добу, загинув мирний житель - ОК "Північ"

08:29 04.04.2024
Ворог атакував вісім населених пунктів Херсонської області

Ворог атакував вісім населених пунктів Херсонської області

07:54 04.04.2024
Війська РФ за добу завдали 320 ударів по дев’яти населених пунктах Запорізької області

Війська РФ за добу завдали 320 ударів по дев’яти населених пунктах Запорізької області

23:03 03.04.2024
Ворог за день обстріляв 4 громади Сумської області, одна людина загинула, двоє поранені

Ворог за день обстріляв 4 громади Сумської області, одна людина загинула, двоє поранені

17:02 03.04.2024
Окупанти завдали ракетного удару по Селидовому, пошкоджено 20 будинків, без постраждалих

Окупанти завдали ракетного удару по Селидовому, пошкоджено 20 будинків, без постраждалих

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни за добу втратили 860 осіб

ППО знищила 13 ворожих БПЛА в межах трьох областей України

Зеленський обговорив із військовим керівництвом забезпечення захисту Харківської, Сумської та південних регіонів країни ППО

Столтенберг після завершення зустрічі глав МЗС НАТО: Союзники перевірять свої запаси, щоб терміново надати Україні засоби ППО

Блінкен: Союзники по НАТО зроблять усе, що в їхніх силах, щоб Україна мала все необхідне для протистояння агресії РФ

ОСТАННЄ

Противник уночі намагався атакувати дронами енергетичні об'єкти в Одеській області

Метро в Харкові призупинило роботу

Росіяни за добу втратили 860 осіб

Окупанти продовжують атакувати позиції ЗС України на шести напрямках, за добу на фронті 65 бойових зіткнень

Російські війська за добу здійснили чотири ракетних і 80 авіаударів

ППО знищила 13 ворожих БПЛА в межах трьох областей України

Нова Зеландія має намір зробити свій внесок у підтримку оборони України

США схвалили передачу Ізраїлю тисячі авіабомб

Байден вказав Нетаньягу на неприпустимість ударів по співробітниках благодійних організацій у Газі

5 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА