В Оріхові Запорізької області постраждала людина внаслідок артобстрілів окупантів

В Оріхові Запорізької області постраждала одна людина внаслідок артобстрілів окупантів, також ворог за добу завдав 401 удару по 10 містах і селах Запорізької області, є руйнування житлових будинків та інфраструктури, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Одна людина травмована внаслідок ворожих артилерійських обстрілів міста Оріхів. 401 удару по 10 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали протягом доби", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, військовослужбовці Росії здійснили 1 ракетний і 2 авіаційні удари по Широкому і Роботиному.

Також 96 БПЛА атакували Вільнянськ, Біляївку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку. А 16 РСЗВ-обстрілів припали на Малу Токмачку і Роботине. 286 артударів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного і Малинівки.

Крім того, надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Разом із тим, сили української ППО ліквідували над Запорізькою областю 7 ворожих безпілотників. Попередньо це були "Shahed 131/136".