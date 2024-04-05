Росіяни 15 разів обстріляли Сумщину

Російські війська в ніч на п'ятницю здійснили 15 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, загалом зафіксували 83 вибухи, повідомляє ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 83 вибухи. Обстрілу зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська громади", - сказано в повідомленні.

Зокрема, у Білопільській ОТГ здійснено обстріл FPV дроном (2 вибухи), обстріл FPV дроном скидання ВОГ (3 вибухи), авіаудар ракети НАР (10 вибухів).

В Есманьській ворог бив із мінометів (13 вибухів). У Великописарівській зафіксовано мінометні обстріли (22 вибухи), обстріл FPV дроном скидання ВОГ (3 вибухи).

У Краснопільській ОТГ росіяни скинули 2 міни на її територію. У Середино-Будській був мінометний обстріл (8 вибухів). У Путивльській проведено мінометний обстріл (10 вибухів).