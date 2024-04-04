УЗ у партнерстві з UNICEF планує запустити "сімейні вагони"

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) спільно з UNICEF планує реалізувати проєкт "сімейних вагонів" на внутрішніх пасажирських перевезеннях, повідомив голова правління УЗ Євген Лященко на брифінгу в четвер.

"Сімейні вагони" будуть мінімум на трьох внутрішніх маршрутах, це шість вагонів. Можливо, таких вагонів буде більше", - сказав Лященко.

За його словами, проєкт буде реалізовано до кінця року.

Глава УЗ також уточнив, що концепцію проєкту розробила UNICEF, яка профінансує переобладнання вагонів.