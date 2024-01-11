ПриватБанк запускає послугу "Конверти" для збору донатів і накопичення коштів

Державний ПриватБанк запускає послугу "Конверти" для волонтерських зборів, накопичення та управління власними фінансами, з можливістю здійснювати прямі перекази на платіжні картки.

За словами члена правління Привату з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, "Конверти" є зручним фінансовим інструментом, що буде корисним як волонтерам, щоб швидко разом збирати донати, так і іншим клієнтам для відкладання власних коштів.

"Щоб швидко зібрати необхідну суму донатів, потрібно лише додати в конверт опис збору, зображення та поділитися "Конвертом" у соціальних мережах", - зазначено в релізі.

Як інформує банк, поповнити його можна як звичайну картку, при цьому всі учасники збору зможуть відстежувати прогрес досягнення мети зборів.

"З Конверта можна витрачати кошти напряму, не переказуючи їх на картку - додати конверт у гаманець Google Pay або Apple Pay", - наголошують у повідомленні. Також доступні перекази безпосередньо на платіжні картки або інші "Конверти".

Зазначається, що відкрити конверт клієнт може в додатку Приват24 - через меню "Конверти" або меню "Гаманець". Як уточнили в пресслужбі, ліміт на відкриття "Конвертів" - 15 на одну особу, послуга є безкоштовною.

Наразі найпопулярнішим таким продуктом в Україні є "Банка" від monobank (Універсалбанк): другий за кількістю карток учасник ринку оголосив про запуск цього продукту в травні 2020 року. Співзасновник mono Олег Гороховський уже встиг уїдливо прокоментувати вихід "убивці Банок" - "Конверта" від свого основного і більшого конкурента.

За даними Нацбанку України, на 1 листопада 2023 року ПриватБанк за розміром активів посідав 1-ше місце (804,14 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні, і 2-ге друге - за кількістю відділень (1131).