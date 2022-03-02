Події

17:12 02.03.2022

"Фрінет" готовий забезпечити безкоштовним інтернетом бомбосховища, військові об'єкти та блокпости тероборони

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ТОВ "Фрінет" (ТМ "О3") забезпечує безкоштовним інтернетом бомбосховища, військові об'єкти, штаби та підрозділи територіальної оборони, блокпости та державні установи.

"Національний інтернет-оператор "Фрінет" на всій території покриття мережі забезпечує безкоштовний інтернет-зв'язок у підвальних приміщеннях будівель, які використовуються як бомбосховища, військові об'єкти, штаби та підрозділи територіальної оборони, блокпости та державні установи. Якщо необхідно забезпечити інтернет-зв'язок, звертайтеся до контакт-центру за телефонами (068)/(050)-538-12-38 або через сайт www.o3.ua", - ідеться в повідомленні оператора.

Компанія розуміє тривогу користувачів про ситуацію в країні та своїх близьких, тому продовжуватиме надавати інтернет-зв'язок усім своїм абонентам, незалежно від стану балансу.

Теги: #послуга #бомбосховища #фрінет
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