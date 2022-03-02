"Фрінет" готовий забезпечити безкоштовним інтернетом бомбосховища, військові об'єкти та блокпости тероборони

ТОВ "Фрінет" (ТМ "О3") забезпечує безкоштовним інтернетом бомбосховища, військові об'єкти, штаби та підрозділи територіальної оборони, блокпости та державні установи.

"Національний інтернет-оператор "Фрінет" на всій території покриття мережі забезпечує безкоштовний інтернет-зв'язок у підвальних приміщеннях будівель, які використовуються як бомбосховища, військові об'єкти, штаби та підрозділи територіальної оборони, блокпости та державні установи. Якщо необхідно забезпечити інтернет-зв'язок, звертайтеся до контакт-центру за телефонами (068)/(050)-538-12-38 або через сайт www.o3.ua", - ідеться в повідомленні оператора.

Компанія розуміє тривогу користувачів про ситуацію в країні та своїх близьких, тому продовжуватиме надавати інтернет-зв'язок усім своїм абонентам, незалежно від стану балансу.