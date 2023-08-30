"Vodafone Україна" повідомила, що придбала "Фрінет" за 746 млн грн

ПрАТ "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна"), другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні, повідомило, що придбало 90,6% у статутному капіталі ТОВ "Фрінет", що надає послуги фіксованого доступу до мережі "Інтернет" під брендом "О3", за 746 млн грн.

"Відповідний платіж 746 млн грн виконано в день укладення договору купівлі-продажу (Share Purchase Agreement). Угоду завершено та зареєстровано відповідно до чинного законодавства", - йдеться в тексті проміжного консолідованого фінансового звіту, опублікованого на сайті компанії у вівторок.

Зазначається, що придбання LLC "Freenet" - це частина стратегії групи з розвитку конвергентних послуг і тарифів.

Компанія також повідомила про виплату 1,8 млрд грн непогашеної заборгованості Telco Solutions and Investments LLC 9 серпня.

Крім того, про виплату в серпні піврічних відсотків власникам євробондів сумою $12,4 млн (453,3 млн грн).

У тексті фінансового звіту наголошується, що станом на 30 червня 2023 року "Vodafone Україна" дотримувалася всіх боргових ковенантів. Водночас занепокоєння компанії продовжує викликати мораторій на транскордонні валютні розрахунки, через який у майбутньому можуть виникнути складнощі з погашенням у лютому 2025 року єврооблігацій на $400 млн. У зв'язку з цим керівництво компанії розглядає кілька варіантів на випадок, якщо мораторій і надалі діятиме: зокрема рефінансування коштом фінансових установ, переговори щодо зміни умов облігацій із утримувачами євробондів, упровадження додаткових заходів з управління і контролю відтоку коштів для максимізації витрат на погашення боргу.

Раніше ПрАТ "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна") оголосило про завершення придбання ТОВ "Фрінет", що є національним оператором широкосмугового доступу до мережі "Інтернет" і надає послуги в Києві, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областях та обслуговує 163 тис. абонентів.

Компанія працює на ринку з 2008 року, будує свої мережі за технологією FTTx і GPON з використанням 10 і 40 гігабітних оптоволоконних магістралей і сучасного керованого обладнання від провідних компаній-виробників, що дає змогу надавати абонентам канали доступу в інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с.