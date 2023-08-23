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16:57 23.08.2023

"Vodafone Україна" закрив операцію з купівлі "Фрінету"

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"Vodafone Україна" закрив операцію з купівлі "Фрінету"

Оператор мобільного зв'язку ПрАТ "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна") оголосив про завершення придбання ТОВ "Фрінет", що надає послуги фіксованого доступу до мережі інтернет під брендом "О3" та має понад 163 тис. абонентів, повідомив Vodafone у середу.

"Наше переконання полягає в тому, що фіксований бізнес "Vodafone Україна" має розвиватися, щоб обслуговувати більше абонентів, надаючи їм послуги високошвидкісного інтернету, у тому числі на базі сучасної технології GPON (гігабітної оптичної мережі)", - наведено в релізі слова генеральної директорки мобільного оператора Ольги Устинової.

Вартість операції та інші деталі не уточнюють.

Зазначено, що "Фрінет" є національним оператором широкосмугового доступу до мережі інтернет і надає послуги в Києві, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Компанія працює на ринку з 2008 року, будує свої мережі за технологією FTTx та GPON із використанням 10 та 40 гігабітних оптоволоконних магістралей і сучасного керованого устаткування від провідних компаній-виробників, що дає змогу надавати абонентам канали доступу до інтернету зі швидкістю до 1 Гбіт/с.

Теги: #vodafone #фрінет

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