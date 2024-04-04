Столтенберг після завершення зустрічі глав МЗС НАТО: Союзники перевірять свої запаси, щоб терміново надати Україні засоби ППО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що союзники, розуміючи терміновість надання Україні військової допомоги для відсічі російській агресії, перевірять, що вони ще можуть зробити невідкладно, щоб поставити Україні засоби ППО, зокрема системи Рatriot.

Про це Столтенберг сказав у четвер у Брюсселі на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, в рамках якої відбулося засідання Ради Україна-НАТО. "Союзники розуміють терміновість і невідкладність активізації дій, зокрема в питанні протиповітряної оборони. Тому союзники тепер повернуться і перевірять свої запаси, подивляться, чи є якісь способи для того, щоб вони змогли надати більше систем (ППО). Я не конкретизуватиму, перш ніж вони зможуть завершити цю роботу", - повідомив генсек НАТО.

За його словами, під час засідання Ради Україна-НАТО міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проінформував союзників про короткострокові та довгострокові потреби України та про перебіг її реформ. "Ситуація на полі бою залишається серйозною. Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, більше боєприпасів і більше допомоги. Я вітаю, що останніми днями союзники зробили нові важливі заяви про надання подальшої допомоги. Це майже 600 млн євро Німеччини на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів, як і 10 тис. дронів Великої Британії, більше ракет і бронетехніки Франції та новий пакет допомоги Фінляндії на суму 188 млн євро. Але нам потрібно зробити ще більше. Ми повинні поставити нашу підтримку на ще більш тверду і тривалу основу", - деталізував Столтенберг.

Генсек переконаний, що "принципово НАТО має зробити дві речі: спершу потрібно мобілізувати більше підтримки найближчими днями й тижнями - це термінові потреби, щодо яких союзники вже активізувалися... Але потім нам також потрібно гарантувати, що ми зможемо створити міцнішу та передбачуванішу структуру для довгострокової підтримки, щоб це могло тривати на передбачуваній основі, менше залежати від добровільних короткотермінових оголошень, більше залежати від довготермінових узгоджених передбачуваних зобов'язань".

"Учора ми домовилися розпочати планування: верховному головнокомандувачу об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) тепер доручено висунути пропозицію щодо створення структури, яка дасть нам змогу домогтися більшої прозорості, більшої передбачуваності. Ця структура має бути підкріплена фінансовими зобов'язаннями. Це два елементи одного й того самого завдання - мати структуру і мати фінансування. Я не можу зараз розкривати подробиці, тому що ми зараз розпочали планування, а потім, коли ми отримаємо пораду верховного головнокомандувача, ми зможемо ухвалити точніші рішення", - деталізував Столтенберг.

При цьому він висловив упевненість, що "якщо союзники по НАТО поставлять те, що вони повинні, то Україна зможе мати нові досягнення (на полі бою)". "Саме тому ми повинні доставляти більше, надавати більше і швидше військової підтримки", - наголосив генсек НАТО.