Для України принципово важлива широка представленість на Саміті миру країн Латинської Америки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер телефонну розмову з генеральним секретарем Організації американських держав (ОАД) Луїсом Альмагро.

"Подякував за особисту принципову позицію та всі декларації, заяви й резолюції ОАД на підтримку України, а також за участь у Кримській платформі", - написав Зеленський у телеграмі.

За словами президента, співрозмовники обговорили підготовку інавгураційного Саміту миру у Швейцарії.

"Для України принципово важлива широка представленість на ньому країн Латинської Америки", - наголосив Зеленський.

Також сторони торкнулися тем розвитку відносин між Україною та Латинською Америкою, зокрема можливості проведення саміту Україна - Латинська Америка.

"Розраховуємо на підтримку ОАД і в цьому напрямі", - написав президент України.

Як повідомлялося, проведення інавгураційного Саміту миру за Формулою миру Зеленського заплановано цього року у Швейцарії.