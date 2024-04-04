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17:48 04.04.2024

Кулеба закликав американських партнерів знайти способи якнайшвидше надати додаткові системи Patriot, Блінкен одразу вжив заходів у відповідь

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Кулеба закликав американських партнерів знайти способи якнайшвидше надати додаткові системи Patriot, Блінкен одразу вжив заходів у відповідь

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен провели зустріч у Брюсселі, обговорили посилення української протиповітряної оборони та розблокування американської допомоги.

У соцмережі Х Кулеба повідомив, що висловив під час зустрічі подяку Сполученим Штатам за всю їхню допомогу Україні з моменту початку повномасштабної агресії Росії.

"Я поінформував міністра Блінкена про посилення повітряного терору Росії проти українських міст і населених пунктів, зокрема з використанням балістичних ракет, і закликав наших американських партнерів знайти способи якомога швидше надати додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. Я вдячний міністру за те, що він одразу вжив заходів у відповідь на цей заклик", - повідомив Кулеба.

Міністри також обговорили подальші кроки найближчими днями й тижнями, щоб розблокувати додаткову допомогу США для України.

"Сьогоднішнє засідання Ради НАТО-Україна продемонструвало, що всі союзники по НАТО розуміють, яким терміновим є це питання. Ми всі потребуємо його якнайшвидшого вирішення", - наголосив Кулеба. 

Теги: #кулеба #блінкен #patriot

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