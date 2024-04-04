Події

12:38 04.04.2024

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 128 медпрацівників, 288 поранено - ВООЗ

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 128 медпрацівників, 288 поранено - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я верифікувала 1682 атаки на медичну систему України від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, що призвело до 128 смертей і 288 поранень медичного персоналу й пацієнтів, повідомляє пресслужба представництва ВООЗ в Україні.

Водночас у Херсонській області, за даними Системи спостереження за атаками на заклади охорони здоров'я (SSA) ВООЗ, працівники центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також інші працівники системи охорони здоров'я, чия робота пов'язана з виїздами до пацієнтів, зіштовхуються з ризиком травмування, поранення або загибелі під час атак у тричі вищим, ніж в інших медиків.

"Багато бригад екстреної допомоги потрапляють під обстріл або дорогою на виклик, або на своїх базах. Уже четверо наших співробітників загинули, 12 людей дістали поранень і були госпіталізовані", - розповіла керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Херсонської обласної державної адміністрації Галина Салдан.

Протягом першого кварталу 2024 року із 68 атак, підтверджених ВООЗ, 12 (майже 20%) були спрямовані на служби екстреної медичної допомоги, включно з дев’ятьма атаками на пункти базування екстреної медичної допомоги, сім атак призвели до пошкодження машин швидкої допомоги та шість атак пошкодили обладнання екстреної медичної допомоги. У трьох із цих 12 нападів чотири медичні працівники зазнали поранень і два працівники були вбиті, що свідчить про кількість жертв майже втричі більшу, ніж в інших службах охорони здоров'я за той самий період.

У перші місяці 2024 року кількість атак почала збільшуватися: у січні й березні атаки переважно з використанням важкого озброєння фіксували майже щодня. "ВООЗ повторює заклик до захисту медичних працівників і пацієнтів, а також безперебійного надання основних медичних послуг", - наголосив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Теги: #медики #жертви #війна

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