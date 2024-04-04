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12:34 04.04.2024

Бахмутський та авдіївський напрямки - одні з найгарячіших у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" - речник

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Бахмутський та авдіївський напрямки - одні з найгарячіших у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" - речник

Бахмутський та авдіївський напрямки є одними з найгарячіших у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на сьогодні, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"На сьогодні одним із найгарячіших напрямків ОСУВ "Хортиця" є і бахмутський, і авдіївський напрямки. Ворог на сьогодні не полишає спроб і далі штурмувати позиції наших підрозділів. Що стосується безпосередньо штурмів поблизу Тоненького на авдіївському напрямку, хочу наголосити, що це було не один день і не один штурм", - сказав Волошин в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що штурмові дії ворога відбувалися декілька днів: із 29 до 31 березня. Так, окупанти кидали на штурми і броньовану техніку, і піхоту, вели підтримку артилерією та дронами. Також використовували й авіацію, яка КАБами перешкоджала нашим підрозділам.

Волошин розповів, що українські військові знищили на цьому напрямку багато російської техніки. Зокрема, вдалося знищити два дорогих російських танки Т-90 "Прорив". 

Теги: #фронт #напрямки

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