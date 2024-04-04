Латвія планує незабаром направити в Україну першу партію дронів на EUR1 млн - прем'єр

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня заявляє, що Латвія планує незабаром направити в Україну першу партію безпілотних літальних апаратів на EUR1 млн.

"Латвія продовжує робити свій внесок у підтримку України... Загалом підтримка Латвії для України сягає вже EUR85 млн, а загальна військова підтримка становитиме EUR372 млн. Як ми вже домовилися, це буде 0,25% від нашого ВВП", - сказала Сіліня в четвер на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, який перебуває з робочим візитом у Латвії.

За її словами, у квітні поточного року передбачається новий пакет військової допомоги Україні, зокрема матеріально-технічні засоби, амуніція та озброєння.

"Ми працюємо також у рамках "коаліції дронів", щоб Латвія долучилася, щоб виготовлялися дрони, які будуть відправлені в Україну. Незабаром ми плануємо направити перші дрони загальною вартістю на EUR1 млн. Дрони вже перевірені, наші колеги вже визнали їх такими, що відповідають усім вимогам", - заявила глава латвійського уряду.

Сіліня також зазначила, що в рамках чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів Латвія внесе EUR10 млн.