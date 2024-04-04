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09:46 04.04.2024

Затримки із західною військовою допомогою Україні дають змогу окупантам адаптуватися - ISW

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Затримки із західною військовою допомогою Україні дають змогу окупантам адаптуватися - ISW

Поетапне й відкладене прибуття нових західних систем в Україну дає змогу російським окупаційним силам адаптуватися й компенсувати ймовірні оперативні переваги, які в разі постачання систем могли б отримати українські сили, зазначають в американському Інституті вивчення війни (ISW) з посиланням на свої джерела.

"Українські офіцери заявили, що російські війська швидко адаптувалися до незначних переваг, які забезпечують нові системи озброєння, надані Заходом, усуваючи ці переваги. Повідомляється, що українські офіцери зазначили, що західні протитанкові керовані ракети (ПТКР) і HIMARS прибули вчасно, щоб допомогти українським силам захистити Київ у перші місяці повномасштабного вторгнення й звільнити Херсон у листопаді 2022 р. відповідно. Однак українські офіцери заявили, що інші поставки зброї із Заходу не були такими вчасними", - йдеться у зведенні.

За даними аналітиків, офіцери заявили, що російські війська, ймовірно, вже оптимізують російську мережу протиповітряної оборони, щоб протистояти винищувачам F-16, які мають прибути в Україну влітку 2024 року.

"Продемонстрована російськими військовими здатність адаптуватися, навіть якщо вона нерівномірна або відносно повільна, означає, що українські сили мають обмежене вікно можливостей для максимально ефективного використання нових західних систем для досягнення оперативно значущого впливу", - зазначають в ISW.

Водночас наголошується, що окремі системи створюють особливі проблеми для російських сил, і російським силам, імовірно, буде складно адаптуватися так само легко і швидко, як раніше, якщо українські сили зможуть одночасно використовувати кілька нових систем у великому масштабі. "Своєчасне прибуття нових західних систем, імовірно, дасть змогу українським силам значно послабити російські сили й запобігти навіть незначним тактичним досягненням Росії, а також надасть Україні можливості, необхідні для проведення значущих в оперативному плані контрнаступальних операцій", - резюмується у зведенні.

 

Теги: #війна #isw

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