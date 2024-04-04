Події

09:34 04.04.2024

Троє постраждалих унаслідок нічної атаки "Шахедів" на Харків у важкому стані - Синєгубов

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Троє постраждалих унаслідок нічної атаки "Шахедів" на Харків у важкому стані - Синєгубов

Станом на ранок четверга більшість постраждалих унаслідок нічної ворожої атаки "Шахедів" на Харків у важкому стані й у стані середньої тяжкості.

"Загинули 4 людини. 12 зазнали травм різного ступеня: 3 у важкому стані, 5 середніх, інші - легкі", - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм-каналі.

Він уточнив також, що вночі ворожого обстрілу зазнала Зміївська ТЕС. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків влучання. У Лозовій зафіксовано влучання БПЛА в будівлю підприємства, горіли п’ять автомобілів. Постраждалих немає.

Крім того, напередодні окупанти завдали удару ракетою Х-59МК-1 по Мерефі. Зафіксовано влучання у виробничу будівлю підприємства. Пошкоджено 12 будинків. Постраждала 65-річна мирна мешканка, у неї гостра реакція на стрес без госпіталізації. 55-річний цивільний отримав вибухову травму. Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська-Вузлового пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Травмовано 69-річного чоловіка.

У Боровій унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю банку, у Вовчанську внаслідок удару КАБ пошкоджено житловий будинок. Постраждалих не зафіксовано.

 

Теги: #харків #постраждалі

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