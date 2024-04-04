У Харкові вже 5 загиблих і 5 постраждалих

Кількість жертв і постраждалих унаслідок нічної атаки ворожих БПЛА на Харків продовжує зростати, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Маємо чотирьох загиблих на місці повторного прильоту по житлових будинках у густонаселеному районі Харкова. Там же п'ятеро поранених. В іншому районі міста попередньо є один загиблий, там влучання в приватному секторі", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Зі свого боку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що четверта загибла - жінка, а один із постраждалих у важкому стані.

"Щонайменше п'ять цивільних дістали поранення. Трьох людей госпіталізовано до медичних закладів, один із постраждалих - у важкому стані", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За словами Терехова, у деяких районах міста можливі перебої зі світлом.