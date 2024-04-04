Харків під атакою ворожих безпілотників
У Харкові чути вибухи, місто атакують ворожі БПЛА.
"Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову. Знаходьтеся в укриттях!" - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
У Харкові чути вибухи, місто атакують ворожі БПЛА.
"Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову. Знаходьтеся в укриттях!" - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
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