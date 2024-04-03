Ворог за день обстріляв 4 громади Сумської області, одна людина загинула, двоє поранені

Російські війська вдень 11 разів обстріляли чотири громади Сумської області, зафіксовано 46 вибухів, унаслідок авіанальоту на Краснопільську громаду одна людина загинула, ще двоє дістали поранення, повідомляє пресслужба Сумської ОВА в середу ввечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, у Краснопільській громаді було зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи), обстріл з артилерії (2 вибухи) і пуск УАБ (1 вибух). Унаслідок авіаудару один місцевий мешканець загинув, ще двоє - чоловік і його трирічна донька - були травмовані.

По Великописарівській громаді ворог гатив із мінометів (19 вибухів), гранатометів (6 вибухів), завдав авіаудару НАР (6 вибухів). Крім того, здійснено атаку дроном-камікадзе (1 вибух).

У Юнаківській громаді було здійснено атаку БПЛА зі скиданням ВОГ (1 вибух).

По Білопільській громаді було завдано авіаудару з пуском НАР (6 вибухів).