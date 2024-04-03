Події

13:30 03.04.2024

Під час ударів по об'єктах у Татарстані зброя іноземного виробництва не використовувалася - ГУР

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Під час ударів по об'єктах у Татарстані зброя іноземного виробництва не використовувалася - ГУР

Під час ударів БПЛА по об'єктах у Єлабузі та Нижньокамську в російському Татарстані не використовували зброї іноземного виробництва, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Радіо Свобода".

Водночас він не зміг підтвердити або спростувати причетність ГУР або СБУ до подій у Татарстані.

"Ми офіційно не будемо ані підтверджувати, ані спростовувати. Але бачимо, що гуркіт і бавовна на території держави-агресора продовжуються, продовжуються саме на військових об'єктах, які безпосередньо задіяні в геноцидній війні Росії проти України. Можемо констатувати, що в цих подіях зброя і засоби іноземного виробництва наших партнерів не використовуються. Це факт", - сказав Юсов.

Представник ГУР не уточнив, чим саме могли бути уражені об'єкти на території РФ, які розташовані на відстані понад 1000 кілометрів від України, однак зауважив, що українська галузь безпілотних літальних апаратів "розвивається дуже динамічно".

"Звичайно, всі сучасні технології, які є у світі, вони застосовуються для того, щоб удосконалювати українські засоби ураження. І що стосується відстані, і що стосується автономності та точності. Так, над цим усім робота ведеться. І сучасні технології там застосовуються. Коли буде можливість, ми це все зможемо детальніше побачити і проговорити. Коли з'явилася можливість показати Мagura V5 (український багатоцільовий надводний безпілотний надводний човен - ІФ-У), то, власне, світ побачив достатньо детально і зблизька. Поки що додаткова інформація на цю тему, скажімо, небажана з міркувань безпеки", - розповів Юсов.

 

Теги: #зброя #гур #дрони

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