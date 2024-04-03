Майже половина громад не виділяла коштів на поповнення бібліотечних фондів з 2023 року - опитування УІК

47% громад в Україні не виділяли коштів на поповнення бібліотечних фондів протягом 2023-2024 років, свідчить опитування Українського інституту книги (УІК).

"Український інститут книги провів опитування територіальних громад про фінансування бібліотечних закупівель. Ми розіслали 1154 запити до громад, де немає бойових дій, і зібрали інформацію про закупівлі для поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек за 2023 рік, а також заплановані закупівлі на 2024 рік. У результаті ми отримали 800 відповідей, на основі яких створили звіт-інфографіку, де узагальнили отримані дані", - йдеться в повідомленні пресслужби УІК.

Зазначено, що більш як третина громад (36%) знайшли можливість профінансувати бібліотечні закупівлі протягом обох років, зокрема Київ. Найбільше таких громад у Львівській області (58%), а найменше – у Чернівецькій (15%).

Згідно зі звітом, загалом в Україні майже половина громад (47%) не виділяла коштів на поповнення бібліотечних фондів протягом двох років. Найбільше таких було у Чернівецькій і Закарпатській областях (по 77%), а найменше – у Львівській (20%).

Кошти в 2023 році змогли виділити 22% громад, але вирішили не продовжувати такої практики на 2024 рік, а 11% громад запланували книжкові видатки на 2024 рік, хоча не робили цього торік.