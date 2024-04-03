Росіяни обстріляли Сумщину, одна людина загинула, двох поранено – ОВА

У середу, 3 квітня, о 9:25 росіяни завдали ракетного удару по Краснопільській громаді Сумської області, повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок удару пошкоджено п’ять автомобілів, будівлі магазину та будинку культури. На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади – батька та чотирирічного сина", - зазначено в повідомленні.

На місці працюють усі необхідні служби.

"Вкотре наголошуємо: не ігноруйте сигналів повітряних тривог", - закликала ОВА.