Події

11:18 03.04.2024

Росіяни обстріляли Сумщину, одна людина загинула, двох поранено – ОВА

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У середу, 3 квітня, о 9:25 росіяни завдали ракетного удару по Краснопільській громаді Сумської області, повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок удару пошкоджено п’ять автомобілів, будівлі магазину та будинку культури. На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади – батька та чотирирічного сина", - зазначено в повідомленні.

На місці працюють усі необхідні служби.

"Вкотре наголошуємо: не ігноруйте сигналів повітряних тривог", - закликала ОВА.

Теги: #обстріл #сумська_область

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