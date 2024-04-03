Події

11:12 03.04.2024

Мінкультури з проєктом Ради Європи запускають кампанію щодо безпеки працівників ЗМІ в Україні в умовах воєнного стану

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Мінкультури з проєктом Ради Європи запускають кампанію щодо безпеки працівників ЗМІ в Україні в умовах воєнного стану

Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з проєктом Ради Європи запускають кампанію "Безпека журналістів та інших працівників медіа в Україні в умовах воєнного стану".

"Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з проєктом Ради Європи "Захист свободи слова та свободи медіа в Україні" в рамках Кампанії Ради Європи за безпеку журналістів "Журналісти важливі" запускають кампанію "Безпека журналістів та інших працівників медіа в Україні в умовах воєнного стану" , – йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що з огляду на критичну роль медіа в забезпеченні інформування суспільства, невід'ємні права журналістів на безпеку та свободу вираження поглядів є нагальна потреба у вирішенні численних викликів, пов'язаних із виконанням журналістами своїх професійних обов'язків під час російсько-української війни.

Згідно з повідомленням, метою ініціативи є об'єднання представників медіа та журналістів, громадянського суспільства, органів державної влади та міжнародних організацій для спільного пошуку ефективних рішень щодо захисту журналістів та підтримки свободи слова та свободи медіа в Україні.

Презентація та запуск кампанії заплановані на 9 квітня.

Теги: #журналісти #рада_європи #мінкультури #проєкт

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