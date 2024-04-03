Унаслідок нічних ворожих обстрілів на Харківщині є пошкодження, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

У ніч на середу ЗС РФ двічі завдали авіаударів по Куп'янську, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 3:29 внаслідок обстрілу КАБ м. Куп'янськ пошкоджено гаражі в гаражному кооперативі та приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Повторний обстріл о 3:32. Також без руйнувань і постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що о 3:25 авіаударів КАБ зазнала Борова (пошкоджено будівлю закладу освіти та гаражі), а о 23:17 - Кучерівка (пошкоджено 2 приватні будинки). Інформація про постраждалих не надходила.

Крім того, напередодні ввечері ЗС РФ обстріляли з артилерії Новоосинове (пошкоджено приватний будинок, на місці удару загинув 58-річний чоловік, а його 11-річний син від отриманих поранень помер у лікарні).

Унаслідок масованого ворожого артобстрілу Івашків було знищено п'ять житлових будинків, немає енергопостачання, а в Липцях унаслідок обстрілу зруйновано склад-магазин і пошкоджено приміщення установи. Також пошкоджено приватний житловий будинок і магазин навпроти. Без постраждалих.