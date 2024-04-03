Події

04:49 03.04.2024

Міноборони Румунії запропонувало законопроєкт, що дозволяє проводити військові інтервенції за межами країни

1 хв читати
Міноборони Румунії запропонувало законопроєкт, що дозволяє проводити військові інтервенції за межами країни

Міністерство національної оборони Румунії винесло на громадське обговорення законопроект про національну оборону, який актуалізує концепцію гібридних загроз безпеці, пише Adevarul у вівторок, 2 квітня.

Законопроект, у разі ухвалення, дасть змогу проводити військові інтервенції за межами країни. Зазначається, що такі дії не обмежуються використанням військових підрозділів, також можуть залучатися й інші види протидії гібридним загрозам. Подібні втручання можуть бути розпочаті за ініціативою президента Румунії та після схвалення Вищої ради національної оборони (CSAT).

Законопроєкт також передбачає, що в разі мобілізації або під час збройного конфлікту особовий склад МВС може бути підданий мілітаризації.

Крім того, пропонується створити нову структуру - Національний військовий командний центр (CNMC). Він відповідатиме за координацію і керівництво всіма силами оборони, включно з військами НАТО, дислокованими в Румунії.

У документі також підкреслюється важливість інтеграції та оперативної сумісності збройних сил Румунії зі збройними силами НАТО і ЄС.

 

Теги: #закон #оборона #румунiя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:00 02.04.2024
Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного

Президент підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного

18:39 02.04.2024
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років

Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років

19:15 31.03.2024
Навколо Києва побудовано близько тисячі кілометрів фортифікацій і кілька кілець оборони

Навколо Києва побудовано близько тисячі кілометрів фортифікацій і кілька кілець оборони

20:33 25.03.2024
Євросоюзу необхідний "стрибок" в оборонній політиці, вважає Боррель

Євросоюзу необхідний "стрибок" в оборонній політиці, вважає Боррель

19:44 23.03.2024
Зеленський підписав необхідний для $1,5 млрд від СБ закон про посилення повноважень НКЦПФР

Зеленський підписав необхідний для $1,5 млрд від СБ закон про посилення повноважень НКЦПФР

19:32 21.03.2024
Зеленський провів зустріч із головою Військового комітету НАТО

Зеленський провів зустріч із головою Військового комітету НАТО

23:20 20.03.2024
Зеленський провів зустріч із Салліваном

Зеленський провів зустріч із Салліваном

11:18 19.03.2024
"Автомагістраль-Південь" візьме участь у будівництві аеропорту поруч із Бухарестом

"Автомагістраль-Південь" візьме участь у будівництві аеропорту поруч із Бухарестом

07:07 17.03.2024
13 дронів збито над Одеською областю

13 дронів збито над Одеською областю

19:23 15.03.2024
Умєров обговорив із віцепрезидентом Інституту миру США військові потреби України

Умєров обговорив із віцепрезидентом Інституту миру США військові потреби України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Чорному та Азовському морях російські бойові кораблі відсутні

Дитина, поранена напередодні внаслідок ворожого обстрілу Харківської області, померла

Експансіоністська політика РФ нерозривно пов'язана з безкарністю - Кулеба на конференції в Гаазі

У Дніпрі 18 постраждалих, 12 госпіталізовано, з них п’ятеро дітей – обладміністрація

Зеленський підписав закон, що передбачає можливість лікування військових до 12 місяців і повторний медогляд обмежено придатних у 9-місячний термін

ОСТАННЄ

Окупанти за добу обстріляли Суми та 28 прикордонних сіл Сумщини й Чернігівщини

Військовослужбовці ССО ЗСУ знищили ворожі танкові тягачі, БМП і склад боєприпасів

У Чорному та Азовському морях російські бойові кораблі відсутні

Унаслідок нічних ворожих обстрілів на Харківщині є пошкодження, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

У Херсонській області в результаті обстрілів за добу загинула одна людина, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки - ОВА

Дитина, поранена напередодні внаслідок ворожого обстрілу Харківської області, померла

Сили оборони за добу ліквідували 710 окупантів і 30 артилерійських систем

Війська РФ за добу завдали близько 400 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

Силами ППО ліквідовано чотири з чотирьох ударних БПЛА, які атакували вночі Україну

Українська авіація за добу атакувала 13 районів розміщення військових сил РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА