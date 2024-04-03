Міноборони Румунії запропонувало законопроєкт, що дозволяє проводити військові інтервенції за межами країни
Міністерство національної оборони Румунії винесло на громадське обговорення законопроект про національну оборону, який актуалізує концепцію гібридних загроз безпеці, пише Adevarul у вівторок, 2 квітня.
Законопроект, у разі ухвалення, дасть змогу проводити військові інтервенції за межами країни. Зазначається, що такі дії не обмежуються використанням військових підрозділів, також можуть залучатися й інші види протидії гібридним загрозам. Подібні втручання можуть бути розпочаті за ініціативою президента Румунії та після схвалення Вищої ради національної оборони (CSAT).
Законопроєкт також передбачає, що в разі мобілізації або під час збройного конфлікту особовий склад МВС може бути підданий мілітаризації.
Крім того, пропонується створити нову структуру - Національний військовий командний центр (CNMC). Він відповідатиме за координацію і керівництво всіма силами оборони, включно з військами НАТО, дислокованими в Румунії.
У документі також підкреслюється важливість інтеграції та оперативної сумісності збройних сил Румунії зі збройними силами НАТО і ЄС.