Події

07:07 03.04.2024

Байден розкритикував Ізраїль через смерть працівників World Central Kitchen у Газі

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Байден розкритикував Ізраїль через смерть працівників World Central Kitchen у Газі

Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль не зробив достатньо для захисту цивільного населення в Секторі Гази, повідомляється на сайті Білого Дому.

"Я обурений і вбитий горем смертю сімох гуманітарних працівників World Central Kitchen, зокрема одного американця, вчора в Секторі Гази. Вони годували голодних мирних жителів у розпал війни. Вони були сміливими і самовідданими. Їхня смерть - трагедія.

Ізраїль пообіцяв провести ретельне розслідування того, чому автомобілі співробітників гуманітарних організацій постраждали від авіаударів. Це розслідування має бути швидким, воно повинно притягнути до відповідальності, а його висновки мають бути оприлюднені", - ідеться в заяві.

У заяві також наголошується, що військові дії в Газі є одними з найгірших за останній час через кількість жертв співробітників гуманітарних місій.

 

 

 

 

Теги: #сша #ізраїль #сектор_гази

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