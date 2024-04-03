Події

02:49 03.04.2024

Кулеба 3-4 квітня відвідає з візитом штаб-квартиру НАТО в Брюсселі

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Кулеба 3-4 квітня відвідає з візитом штаб-квартиру НАТО в Брюсселі

3-4 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з візитом штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, повідомляє пресслужба МЗС у вівторок увечері, 2 квітня.

"Глава МЗС України візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО та проведе низку двосторонніх зустрічей із міністрами закордонних справ інших країн, ключова увага яких буде приділена збільшенню військової допомоги Україні, зміцненню протиповітряної оборони нашої держави і нарощенню потужностей виробництва зброї", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що важливими темами зустрічей також стануть Формула миру президента Зеленського, використання заморожених російських активів для потреб України, інші нагальні теми.

 

Теги: #нато #україна #кулеба

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