Російські терористи отримують відповіді за свої удари по Україні, щоразу більш далекобійні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські терористи отримують відповіді за свої удари по Україні, і щоразу вони більш далекобійні.

За словами президента, наразі у Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару, внаслідок якого травмовані 13 осіб, п'ятеро з них – діти.

"Усі служби на місці. І я дякую всім, хто реагує, хто виїжджає на місця ударів, щоб якнайшвидше надати людям допомогу. Це найважливіше", - заявив Зеленський.

"Не менш важливо і те, що російські терористи отримують відповіді на їхні удари. Щоразу більш далекобійні відповіді. Дякую кожному нашому воїну, всім українцям і українкам, які це забезпечують", - додав він.

Глава держави наголосив, що вся російська система війни, кожен, хто залучений до цієї агресії, - всі вони мають відчувати реально, що агресія їм просто так не минеться".

"Зло повинне втрачати. І втрачатиме. І знову наголошую: ППО для України – це захист життя, це те, що має працювати, системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору", – резюмував він.

Як повідомлялося, в ніч на 2 квітня на нафтопереробний завод у Татарстані було здійснено атаку дроном. Пізніше СБУ та ГУР України заявили, що це була їхня спільна операція.