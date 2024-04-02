Події

13:00 02.04.2024

57 країн беруть участь у конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі - Кулеба

1 хв читати
57 країн беруть участь у конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі - Кулеба

П'ятдесят сім держав беруть участь у великій конференції "Відновлення справедливості для України", що відбувається у вівторок, 2 квітня, в Гаазі, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Рівно два роки тому українські війська звільнили Бучу, Ірпінь і відкрилися жахливі наслідки російських злочинів. Бучанська різанина шокувала весь світ. І торік відбувалася велика конференція Нідерландів, і сьогодні відбувається друга. П'ятдесят сім держав присутні. Це всі держави, об'єднані однією метою, - притягнути Росію до відповідальності за всі скоєні злочини", - сказав Кулеба під час спілкування зі ЗМІ перед початком засідання конференції Restoring Justice for Ukraine в Гаазі.

За словами міністра, багато чого вже вдалося досягти, особливо в напрямі створення механізму виплати компенсації за завдані збитки, а також Міжнародний кримінальний суд видав декілька ордерів на арешт.

"Але ще більше треба зробити, тому що люди теж не можуть постійно чекати, що колись настане відповідальність, що колись Росія буде покарана. Люди хочуть бачити, як карають Росію юридично... Тому мета цієї конференції, нашої участі в ній - зробити ще додаткові кроки до того, щоб побачити росіян за ґратами", - додав глава МЗС.

Теги: #гаага #конференція #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:38 02.04.2024
Українцям потрібна справедливість просто зараз, а не у віддаленому майбутньому - Кулеба

Українцям потрібна справедливість просто зараз, а не у віддаленому майбутньому - Кулеба

14:32 02.04.2024
Кожен потенційний агресор має знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир - Зеленський

Кожен потенційний агресор має знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир - Зеленський

13:09 02.04.2024
Дискусія про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України буде "однією з найбільш насичених і проблемних" у Гаазі - Кулеба

Дискусія про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України буде "однією з найбільш насичених і проблемних" у Гаазі - Кулеба

20:58 01.04.2024
Кулеба 2 квітня відвідає з візитом Гаагу

Кулеба 2 квітня відвідає з візитом Гаагу

17:12 29.03.2024
Стратегічною метою РФ є відновлення слави Радянського Союзу на міжнародній арені - Кулеба

Стратегічною метою РФ є відновлення слави Радянського Союзу на міжнародній арені - Кулеба

13:27 29.03.2024
Глави МЗС України та Індії провели в Нью-Делі двосторонні переговори та оглядове засідання міжурядової комісії

Глави МЗС України та Індії провели в Нью-Делі двосторонні переговори та оглядове засідання міжурядової комісії

09:23 28.03.2024
Глава МЗС Кулеба задекларував 3,3 млн грн доходів за 2023 рік

Глава МЗС Кулеба задекларував 3,3 млн грн доходів за 2023 рік

19:04 27.03.2024
Кулеба: Заплановано, що F-16 з'являться в небі України в середині літа, наразі все йде за планом

Кулеба: Заплановано, що F-16 з'являться в небі України в середині літа, наразі все йде за планом

17:26 27.03.2024
Кулеба: Візит глави МЗС України до Індії - перший за останні сім років, мета - зміцнення українсько-індійських відносин

Кулеба: Візит глави МЗС України до Індії - перший за останні сім років, мета - зміцнення українсько-індійських відносин

16:36 27.03.2024
Кулеба: Потужна українська протиповітряна оборона прикриє наші війська й дасть їм змогу переломити хід війни на користь України

Кулеба: Потужна українська протиповітряна оборона прикриє наші війська й дасть їм змогу переломити хід війни на користь України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кожен потенційний агресор має знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир - Зеленський

Путін категорично заперечує українську національну ідентичність - посол Італії

Атаки на НПЗ у Татарстані є спільною операцією СБУ і ГУР - джерело

Дрони атакували підприємства в російському Татарстані

Колишній радник Офісу президента України очолював організовану групу, яка заволоділа майже 95 млн грн на закупівлі трансформаторів - САП

ОСТАННЄ

Кабмін України звільнив Джапарову з посади першого заступника міністра закордонних справ

Питання трансформації простору на місці Арки дружби народів має розглядатися на основі широкого суспільного діалогу - УІНП

Путін категорично заперечує українську національну ідентичність - посол Італії

РФ використовує приманки, щоб заплутати українські цілевказання - британська розвідка

США і Британія підписали першу у світі двосторонню угоду з безпеки у сфері технологій штучного інтелекту

Атаки на НПЗ у Татарстані є спільною операцією СБУ і ГУР - джерело

Італія прийняла понад 180 тис. українців, які рятуються від війни, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну - посол

Дрони атакували підприємства в російському Татарстані

35% опитаних українців вірять в астрологію, 25% - в екстрасенсорні здібності - КМІС

Колишній радник Офісу президента України очолював організовану групу, яка заволоділа майже 95 млн грн на закупівлі трансформаторів - САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА