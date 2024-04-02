Італія прийняла понад 180 тис. українців, які рятуються від війни, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну - посол

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Італійська Республіка прийняла понад 180 000 українських громадян, які рятуються від війни, повідомив посол Італії в Україні П'єр Франческо Дзадзо в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"До речі, з початку повномасштабної війни Італія прийняла понад 180 000 українських біженців. Також дуже важливим є той факт, що Італія рішуче підтримує європейську інтеграцію України. Наша країна відіграє важливу роль у цьому напрямі, і ми віримо в розширення Європейського Союзу. Крім того, ми є третім найбільшим платником до бюджету ЄС", - розповів посол.

Відповідаючи на запитання, чи боїться Італія "ескалації війни" в Україні, Дзадзо сказав, що "італійський уряд дуже відданий справі допомоги Україні". При цьому він зазначив, що Італія раніше мала дуже сильні зв'язки з Росією, тому повна підтримка України від початку повномасштабної війни стала для українців "великою і приємною несподіванкою".

"Ця позиція була твердо збережена, коли уряд перейшов від Маріо Драгі до Джорджи Мелоні. Вона дуже підтримує Київ і має справді сильну позицію", - додав посол.