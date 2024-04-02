Блінкен планує візит до Європи

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Францію і Бельгію, однією з тем переговорів порядку денного стане ситуація в Україні, передає "Голос Америки".

За інформацією видання, Блінкен розпочне своє турне з Парижа, де зустрінеться з президентом Еммануелем Макроном. Темами розмов будуть підтримка України, запобігання розширенню війни Ізраїлю та ХАМАС у Газі та забезпечення стабільності на Гаїті.

Потім держсекретар США вирушить до Брюсселя на зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Там запланована зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою та генсеком альянсу Єнсом Столтенбергом.

На завершення візиту Блінкена до Бельгії відбудуться окремі переговори з ЄС щодо торгівлі та поширення технологій.